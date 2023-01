Crédito: Ricardo Stuckert Lula e Jean Paul Prates

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras , fez sua primeira comunicação com os funcionários da empresa nesta sexta-feira (27). Em sua fala, Prates prometeu reconhecer o esforço dos trabalhadores, sinalizou para uma transição energética e não fez qualquer menção à remuneração dos acionistas.



Na tarde desta sexta-feira, o presidente se reúne com dirigentes da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e sindicatos filiados para ouvir suas demandas, dentre elas a alteração na política de preços de paridade de importação (PPI).

"Meu compromisso é conduzir uma gestão que reconheça o trabalho e a contribuição dos trabalhadores e trabalhadoras para os resultados da empresa", afirmou Prates, em vídeo enviado aos funcionários da Petrobras.

O presidente disse ser necessário "valorizar o time", "garantir excelência em segurança operacional" e "trazer produtos de qualidade e acessíveis para a população".

Em sua primeira fala, Prates ainda afirmou que "mitigar a mudança do clima é demanda global necessária e urgente". "O porte e a trajetória da Petrobras fazem com que ela ocupe naturalmente um papel de grande impulsionadora da transição energética do Brasil", completou.

"Queremos que a Petrobras cresça e que o país cresça com ela, porque todos nós sabemos que essa companhia tem um efeito multiplicador na economia brasileira. Queremos uma Petrobras que se orgulhe de ser grande e de impulsionar todas as regiões e negócios onde atua", afirmou Prates, citando todas as regiões brasileiras.

Desde a campanha, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já vinha indicando que mudaria a estratégia da Petrobras, passando a investir mais em áreas abandonadas por gestões anteriores e focando menos na remuneração dos acionistas. Na quinta-feira, depois que Prates assumiu como presidente da estatal, as ações da empresa caíram mais de 2,7%.

"Não existe geração de valor sem cuidar das pessoas e sem pensar em nosso impacto no mundo", afirmou Prates nesta sexta-feira.



Prates se reúne com dirigentes da FUP



Na tarde desta sexta, o novo presidente da Petrobras se reúne com petroleiros. De acordo com a FUP, as lideranças sindicais apresentarão diversas pautas a Prates, inclusive relacionadas aos direitos trabalhistas.

"Serão discutidos temas centrais para a categoria petroleira, na busca de reconquista de direitos históricos que foram perdidos durante os governos Temer e Bolsonaro, a exemplo dos descontos abusivos nos planos de saúde e na previdência complementar" afirmou Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP. A reposição de efetivo, com a realização de novos concursos públicos pela Petrobras, também estará em pauta. Entre as demais propostas da FUP, estão: