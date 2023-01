Roque de Sá/Agência Senado - 21/12/2022 Jean Paul Prates (PT-RN)

Jean Paul Prates (PT-RN) foi aprovado por unanimidade como presidente da Petrobras pelo Conselho de Administração da estatal nesta quinta-feira (26). O petista deve assumir após a Assembléia Geral Ordinária, marcada para acontecer em abril.

O senador foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando da empresa. Anteriormente, quem ocupava o cargo era Caio Paes de Andrade, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, o então líder da Petrobrás renunciou ao cargo, e João Henrique Rittershaussen assumiu como presidente da estatal.

Prates atuou como suplente da senadora Fátima Bezerra no estado do Rio Grande do Norte até 2019, quando assumiu o mandato após a petista se tornar governadora do estado. Ele já renunciou ao seu cargo desde o anúncio.

Nesta terça-feira (24), a Petrobras havia dado o primeiro passo para sua liderança: seu nome foi aprovado pelo departamento de complience da empresa.

Sua nomeação foi oficializada no dia 12 de janeiro pelo PT do Rio Grande do Norte. O processo, até então, está acontecendo de forma acelerada.

O petista defende uma mudança na política de preços da companhia, como o fim da paridade dos preços da importação sobre o petróleo.

A expectativa é que Prates inicie o processo de nomeação os novos nomes que devem integrar a nova diretoria da companhia. Até então, são dois principais nomes cotados para a empresa: o economista William Nozaki, e Maurício Tolmasquim, comandante da Empresa de Pesquisas Energéticas durante gestões petistas.

Prates deve assumir a liderança da empresa após um reajuste no preço da gasolina de 7,46% .