Roque de Sá/Agência Senado - 21/12/2022 Jean Paul Prates (PT-RN)

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) deve assumir o comando da Petrobrás nesta quinta-feira (26).

O primeiro passo para o senador assumir o comando da empresa já foi tomado: seu nome já foi aprovado pelo departamento de compliance da estatal. Em seguida, o petista deve ser aprovado pelo conselho da empresa.

Sua indicação foi oficializada no dia 12 de janeiro pelo PT do Rio Grande do Norte. Desde então, a equipe de Governança e Conformidade da empresa analisa seu currículo para a liderança da empresa.

A reunião do conselho da empresa deve ser realizada nesta quinta-feira, às 9h da manhã. Caso seja aprovado, Prates deve tomar posse no mesmo dia, ou no dia seguinte.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O senador deve ter o mínimo de 6 das 10 cadeiras atualmente ocupadas. Anteriormente, eram 11 cargos, porém o ex-presidente da Petrobras Caio Paes de Andrade renunciou durante a primeira semana de janeiro. Hoje, a estatal é liderada de forma interina por João Henrique Rittershaussen.

Jean Paul Prates possui 4 empresas diferentes na área de óleo, gás e petróleo. De acordo com a Lei das Estatais, o senador deve se desvincular das companhias para poder assumir a presidência da Petrobras.

O petista deve assumir a empresa logo após um aumento nos preços da gasolina, anunciado nesta terça-feira (24). O preço médio da gasolina A da Petrobras para as distribuidoras passa de R$ 3,08 para R$ 3,31, uma alta de 7,46% . O último reajuste foi feito em dezembro de 2022, com uma redução de 6,1%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, durante sua campanha, o fim da política de paridade de preços dos combustíveis com as oscilações do exterior.