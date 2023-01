Estoa Research Maior dívida foi encontrada em Santa Catarina, com média de R$ 6.290,57

O Brasil registrou a primeira queda no número de inadimplentes em dezembro de 2022 após 11 meses seguidos de alta, segundo o Mapa da Inadimplência e Renegociações de Dívidas do Serasa.

Em dezembro, foram registrados 69,4 milhões de brasileiros inadimplentes, uma queda de 405 mil pessoas em comparação ao mês anterior, com 69,83 milhões.

Segundo a pesquisa, o total das dívidas juntas soma R$ 312 bilhões apenas para o último mês do ano. Com este número, a dívida média dos inadimplentes é de R$ 4.493,91.

A maior dívida média coletada pela pesquisa consta em Santa Catarina, com R$ 6.290,57 por pessoa.

Os números coletados pela Serasa apontam o cartão de crédito como o principal vilão para as finanças pessoais. A porcentagem coletada pela pesquisa mostra que 28,7% dos endividados não conseguem pagar a fatura do cartão, enquanto as contas básicas e o varejo ocupam o segundo e terceiro lugar com 22,25% e 11,47%, respectivamente.

Um dos principais contribuintes para a melhora no cenário das dívidas nos lares brasileiros é o 13º salário, pago em dezembro.

Também foi levantado pela pesquisa o impacto do Feirão Limpa Nome do Serasa como um fator auxiliar para o cenário. No total, foram feitos mais de 8,4 milhões de acordos durante os últimos dois meses do ano, o maior número de negociações da história do feirão.

Outras pesquisas apontam para um resultado semelhante para o número coletado pela Serasa. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em parceria com o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), quatro a cada dez brasileiros estão com o nome sujo. Segundo os dados coletados, três a cada dez consumidores possuem dívidas pequenas de até R$ 500.