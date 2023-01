FreePik Gasolina fica mais cara, mas preço segue abaixo do internacional

O aumento do preço da gasolina anunciado pela Petrobras nesta terça-feira (24) mantém o preço do combustível abaixo do praticado no mercado internacional, segundo cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).



O aumento do preço da gasolina aplicado pela Petrobras às distribuidoras a partir desta quarta-feira (25) será de R$ 0,23 por litro, uma alta de 7,46%. O preço do combustível nas refinarias passou de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro.

De acordo com nota da Abicom divulgada nesta terça-feira, o litro da gasolina brasileira está R$ 0,49 mais baixo que o Preço de Paridade Internacional (PPI). Isso significa que, mesmo com o aumento da Petrobras, o combustível seguirá R$ 0,26 mais barato por litro no Brasil do que internacionalmente.

"Esse aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio", afirma a Petrobras.

O preço da gasolina nas bombas de combustíveis ainda será composto por impostos e margens de lucro de distribuidores e revendedores. O repasse do aumento para os consumidores, portanto, pode não chegar imediatamente.



"Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba", diz a Petrobras.