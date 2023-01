Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Arrecadação federal bate recorde

A Receita Federal informou nesta terça-feira (24) que a arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas foi de R$ 210 bilhões em dezembro, com isso, fechou o ano em novo recorde, totalizando R$ 2,21 trilhões.



Se corrigidos pela inflação, os valores somam R$ 2,25 trilhões, representando alta real de 8,18% na comparação com o ano de 2021 (R$ 2,08 trilhões). Em dezembro, a alta real foi de 8,4%.

É o maior patamar atingido na sério histórica, registrada desde 1995.

O indicador positivo foi puxado pelo aumento de impostos sobre produtos básicos, como petróleo, minério e alimentos, afetados pela Guerra da Ucrânia. O aumento no preço desses produtos gerou maior receita para empresas, refletindo nos cofres públicos.

Além disso, o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) e da redução da taxa de desemprego também influenciou na arrecadação.

A taxa Selic, atualmente em 13,75% também alavancou a arrecadação do governo. Em 2022 o IRRF sobre Rendimentos de Capital teve arrecadação de R$ 97,1 bilhões, com alta real de 67,2%.

Por outro lado, a isenção de impostos federais sobre produtos industrializados e combustíveis reduziu em R$ 17,2 bilhões e R$ 25,85 bilhões o valor arrecadado pelo governo, respectivamente.

No ano passado, o Ministério da Economia projetou déficit de até R$ 170,5 bilhões. As receitas acima do esperado podem melhorar as contas públicas do governo deste ano.

Se confirmado, será interrompida uma trajetória de oito anos com as contas no vermelho.