Reprodução/Twitter Febraban recomenda o uso do autoatendimento para os paulistanos durante o aniversário da capital

Agências bancárias não irão abrir em São Paulo nesta quarta-feira (25) por conta do aniversário da cidade, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Clientes que necessitam de atendimento podem utilizar áreas de autoatendimento, como o mobile banking e outros canais digitais dos bancos. Contas de consumo como água, energia e telefone, além dos carnês, devem ter seu prazo estendido para o dia seguinte, sem custo adicional.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Outras alternativas ressaltadas pela Febraban são o agendamento prévio dos pagamentos das contas de consumo, ou utilizar caixas automáticos caso tenham código de barras.

No caso de boletos bancários, é possível agendar os pagamentos por via do Débito Direto Autorizado, ou DDA.

Outra opção é utilizar correspondentes bancários, ou seja, estabelecimentos que realizam operações como fornecimento de saldos, extratos e recebimento de contas. Em geral, eles se encontram em lojas, lotéricas e agências dos Correios, além de alguns supermercados.

A Febraban ressalta a importância dos meios virtuais do sistema bancário: "Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento", disse.

As agências bancárias devem voltar a normalidade a partir de quinta-feira, dia 26, desde que não tenham feriados municipais.

É importante ressaltar que o Poupatempo, os Correios e as Agências do INSS também estarão fechadas. Em todos os casos, é recomendado aguardar até o próximo dia útil para procurar o atendimento.