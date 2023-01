FreePik Região Sudeste inicia o ano com a gasolina mais barata do País, aponta Ticket Log

O último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que, na primeira quinzena de janeiro, os postos de abastecimento da Região Sudeste registraram o menor preço médio do País para o litro da gasolina , que iniciou o ano a R$ 5,17, mesmo após acréscimo de 1,27%, em comparação com o mês anterior.

O etanol, por sua vez, foi encontrado a R$ 4,35 na região, com aumento de 2,54% em relação a dezembro. Já os dois tipos de diesel, apresentaram queda no preço e foram comercializados a R$ 6,41 (comum), após baixa de 1,13%, e R$ 6,58 (S-10), com recuo de 0,87%.

“Como reflexo dos aumentos consecutivos identificados nos últimos meses, o etanol deixa de ser economicamente mais viável para abastecimento na Região Sudeste, dando lugar para a gasolina. Ainda assim, ao optar pelo etanol, o motorista conta com um combustível ecologicamente mais viável. Por ser produzido com cana-de-açúcar ou milho, o etanol é capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.