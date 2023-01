Agência Brasil Banco Central

O Banco Central (BC) se desculpou nesta quinta-feira (26) por um erro na conta da série histórica do fluxo cambial da ordem de US$ 12,8 bilhões (R$ 64,8 bilhões). Com isso, o dado de 2022 foi corrigido de uma entrada líquida de recursos de US$ 9,574 bilhões, foi alterado para uma saída líquida de US$ 3,233 bilhões.

"Nós tivemos que fazer uma revisão extraordinária nos dados do mercado de câmbio contratado, que vai de outubro de 2021 a dezembro de 2022. Nós cometemos um erro na compilação desses dados. Erro pelo qual nós pedimos desculpas para os usuários", afirmou Fernando Rocha, chefe do departamento de Estatísticas do BC.



Segundo a autoridade monetária, a incoerência ocorreu nos dados de importação do mercado contratado. Em 2021, esse resultado passou de US$ 215,4 bilhões para US$ 217,2 bilhões (dado corrigido) - aumento de US$ 1,7 bilhão.

Já no ano passado, o resultado das importações passou de US$ 238,1 bilhões, para U$ 250,9 bilhões, daí a diferença de 1 bilhão de dólares por mês.

Rocha atribuiu o erro à falha na "rotina de compilação das estatísticas":

"Alguns 'fatos-natureza' (nome técnico dos códigos do mercado de câmbio) foram criados por uma resolução do Banco Central e entraram em vigor em primeiro de outubro de 2021. Por uma falha do nosso processo de compilação, um dos 'fatos-natureza' não foi coberto pela compilação estatística. Por um erro de código, um deles acabou escapando e não entrando nessa consolidação", disse.

"De acordo com a nossa política de revisão de estatística, nós identificamos esse erro, fomos apurar as causas, revimos os procedimentos, levantamos novamente os dados e validamos", completou.



O BC informa que já corrigiu os dados, tanto na série histórica, quanto nos indicadores econômicos selecionados.