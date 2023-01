Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Serão mais de R$ 300 milhões para diversos contribuintes

O lote de restituição da malha fina do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) será aberto nesta terça-feira (24), às 10h. A tabela de líquotas e de isenção deve ser mantida para este ano.

Para consultar, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal , selecionar a opção "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, clicar em "Consultar a Restituição". Para a consulta simples, é necessário informar o CPF, ano da declaração (2022) e a data de nascimento.

Dentro da página, basta seguir as orientações para a consulta desejada, seja ela simples ou completa. Caso haja alguma pendência, o trabalhador pode retificar sua declação.

Também é possível realizar a consultar pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para Android e iOS.

No total, serão disponibilizados R$ 368.017.854,27 em crédito para 136565 contribuintes. O valor estará pronto para saques a partir do dia 31 de janeiro. Dentre os pagamentos, R$ 199,2 milhões serão destinados para contribuintes consideradas como prioridades como idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental e beneficiários cuja maior fonte de renda seja o magistério. Outros 10.955 contribuintes não prioritários também foram contemplados.



Os pagamentos serão realizados na conta bancária informada durante a declaração de imposto de renda. O depósito pode variar de forma, podendo ser pago diretamente ou pela chave PIX do contribuinte.

Caso o valor não seja depositado, é possível resgatá-lo no Banco do Brasil por até um ano. Para isso, é necessário entrar em contato pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (para capitais), 0800-729-0001 (para outras cidades ) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Se o valor não for resgatado dentro do prazo, o contribuinte deve entrar no portal e-CAC do site da Receita Federal e acessar a área de "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".