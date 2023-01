O Dia INSS deve pagar os primeiros beneficiários de 2023 nesta quarta-feira (23)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou os primeiros extratos de aposentadoria com os pagamentos reajustados para 2023.

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo ou site do Meu INSS. Caso seja o primeiro acesso, é necessário preencher com as informações requisitadas, além da criação das informações de login.

Dentro do app, é possível consultar as informações sobre a aposentadoria dentro do setor "Meus Benefícios". Lá, basta selecionar a opção para o mês de janeiro. Também é possível conferir as datas previstas para o pagamento, e se o valor está liberado para empréstimos.

Dentro da categoria "Detalhar" está o valor descontado da aposentadoria, e dinheiro disponível para crédito consignado caso haja a possibilidade. Já no setor "Ver extrato de pagamento", deve-se encontrar o valor bruto do benefício e maiores informações sobre os descontos da aposentadoria.

Os primeiros pagamentos do INSS devem começar a ser depositados a partir da quarta-feira (25). Moradores aposentados ou pensionistas da capital paulista, no entanto, devem receber no dia 26, após o feriado de aniversário da cidade.

Para o mês, os valores devem ser pagos até o dia 7 de fevereiro.

Aqueles que recebem acima do piso previsto pelo INSS terão seus pagamentos efetuados entre os dias 1º e 7 de fevereiro. O reajuste previsto para o ano segue de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e soma 5,93% aos pagamentos para 2023 .

Confira o calendário oficial para os benefícios do INSS de janeiro:

Para pessoas que recebem até um salário mínimo

25 de janeiro - final 1;*

26 de janeiro - final 2;

27 de janeiro - final 3;

30 de janeiro - final 4

31 de janeiro - final 5;

01 de janeiro - final 6;

02 de janeiro - final 7;

03 de janeiro - final 8;

06 de janeiro - final 9;

07 de janeiro - final 0.

*Moradores da cidade de São Paulo que possuem o pagamento previsto para o dia 25 serão pagos no dia 26, após o feriado de aniversário da capital.

Para pessoas que recebem acima de um salário mínimo

01 de fevereiro - final 1 e 6;

02 de fevereiro - final 2 e 7;

03 de fevereiro - final 3 e 8;

06 de fevereiro - final 4 e 9;

07 de fevereiro - final 5 e 0.

Confira a tabela de pagamentos para o ano de 2023:

Reprodução/INSS Calendário de pagamentos de benefícios do INSS de 2023





O INSS ainda não informou se os extratos de todos os beneficiários já estão liberados para consulta.

