Lorena Amaro Novo valor do salário mínimo vale para aposentados e pensionistas do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia o pagamento das aposentadorias, pensões ou auxílio-doença nesta quarta-feira (25) para aqueles que recebem até um salário mínimo.

O primeiro pagamento do ano será destinado aos segurados com o último dígito do cartão do benefício com o número 1. O calendário segue de acordo com número final, e o último grupo a receber o benefício deve receber no dia 7 de fevereiro.

O número final do cartão do benefício não inclui o último dígito verificador, que aparece após o traço.

Com o aumento do salário mínimo aprovado em R$ 1.302, o valor pago para os beneficiários deve ser equivalente ao anunciado. Aqueles que recebem acima do valor estabelecido terão seus benefícios ajustados, levando em consideração o novo teto da Previdência de R$ 7.507,49. No total, são mais de 37 milhões de segurados pelo INSS

Aqueles que recebem acima de um salário mínimo irão receber o benefício a partir do dia primeiro de fevereiro.

Confira o calendário oficial para os benefícios do INSS de janeiro:

Para pessoas que recebem até um salário mínimo

25 de janeiro - final 1;

26 de janeiro - final 2;

27 de janeiro - final 3;

30 de janeiro - final 4

31 de janeiro - final 5;

01 de janeiro - final 6;

02 de janeiro - final 7;

03 de janeiro - final 8;

06 de janeiro - final 9;

07 de janeiro - final 0.

Para pessoas que recebem acima de um salário mínimo

01 de fevereiro - final 1 e 6;

02 de fevereiro - final 2 e 7;

03 de fevereiro - final 3 e 8;

06 de fevereiro - final 4 e 9;

07 de fevereiro - final 5 e 0.

O INSS recomenda, para aqueles que recebem o benefício há algum tempo, a seguir a data que recebem habitualmente.

