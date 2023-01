O Dia INSS deve liberar crédito consignado com novos valores para 2023

Aqueles que recebem benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por empréstimos consignados devem consultar os novos valores baseados nos reajustes previstos para 2023.

O crédito consignado é uma forma de empréstimo descontado do benefício previdenciário. Aposentados, pensionistas, servidores públicos e trabalhadores com carteira assinada possuem direito à linha de crédito.

Com os novos valores já publicados na folha de pagamento para janeiro, já é possível realizar o empréstimo de crédito de acordo com o limite do benefício. Hoje, o valor da margem para o consignado é de 45% do valor da renda - sendo 35% para o crédito consignado comum, 5% para despesas do cartão e 5% para gastos do benefício.

Para o trabalhador que possui R$ 2 mil como renda mensal do benefício, o valor máximo que pode ser descontado pelo empréstimo consignado convencional é de R$ 700, R$ 100 para saques com o cartão de crédito consignado e R$ 100 para outras despesas com o cartão.

Para o segurado que recebe um salário mínimo, o valor da parcela que deve ser comprometido será de R$ 31,50. O pagamento aumentou após o aumento do salário mínimo para R$ 1.302.

Já para trabalhadores da iniciativa privada, a porcentagem deve ser de 40%, com 35% destinados ao crédito e 5% para despesas com o cartão. É necessário ter a carteira assinada para ter direito ao benefício.

O fornecimento do crédito consignado não é realizado para recém-aposentados. Nos primeiros 90 dias de aposentadoria, a conta do beneficiário é bloqueada contra empréstimo, e as ofertas começam a partir do 180º após a primeira parcela do benefício.

Para bloquear e desbloquear a possibilidade, basta ligar para a Central de Atendimento 135 ou pelo aplicativo do Meu INSS após os primeiros 90 dias. A linha telefônica funciona das 7h às 22h de segunda a sábado.

É importante ressaltar que o INSS não entra em contato por aplicativos de mensagem como o WhatsApp ou Telegram, muito menos por ligação, e-mails ou motoboys.

O calendário de pagamentos para janeiro deve se iniciar nesta quarta-feira (25), e as parcelas do mês devem ser pagas até o dia 7 de fevereiro. Confira aqui o calendário de pagamentos de acordo com o número NIS para 2023 .

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG