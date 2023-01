FreePik Paraíba (R$ 4,951) foi o estado com o combustível mais barato e Roraima (R$ 6,230), o mais caro; entre as capitais, Campo Grande (R$ 4,805) apresentou o menor preço, enquanto Boa Vista (R$ 6,247) registrou a média mais alta

O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou queda de 1,04% na terceira semana de 2023 (16 a 23 de janeiro) em comparação com a semana anterior (08 a 15 de janeiro), com valor médio de R$ 5,171. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.

“Semana passada observamos uma nova redução nos preços da gasolina no Brasil, sendo que apenas três estados registraram pequenas altas. A queda reflete um movimento de acomodação de preços que possivelmente será interrompido devido ao aumento do petróleo no mercado global”, diz Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.

Na semana passada o preço do barril do petróleo Brent, usado como referência pela Petrobras, subiu 2,8%. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) divulgou pesquisa estimando que o preço da gasolina no Brasil está 12% defasado em relação à paridade internacional.

Amapá lidera redução de preços e três estados registram alta

Os dados da terceira semana de janeiro de 2023 mostram que os estados brasileiros que registraram maior queda no preço da gasolina foram Amapá (-10,17%), Paraná (-3,64%) e Distrito Federal (-2,58%). Por outro lado, três estados apresentaram alta de preços: Espírito Santo (0,86%), Maranhão (0,74%) e Acre (0,45%).

Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado em Roraima, a R$ 6,230; já o menor valor médio foi de R$ 4,951, na Paraíba.

Campo Grande tem o menor preços entre as capitais; Boa Vista, o maior



Entre as capitais, o valor médio do combustível na terceira semana de 2023 foi de R$ 5,089, o que representa uma queda de 1,22% em relação à semana anterior. Campo Grande (R$ 4,805), Goiânia (R$ 4,835) e Porto Alegre (R$ 4,874) foram as capitais com preços mais baixos na semana. Já os maiores valores médios foram encontrados em Belém (R$ 5,608), Fortaleza (R$ 5,842) e Boa Vista (R$ 6,247).

Preço do etanol cai 2,31% na terceira semana de janeiro, com média de R$ 3,89 o litro no país

Combustível só é vantajoso em relação a gasolina no estado do Mato Grosso

Na terceira semana de 2023, entre os dias 16 e 23 de janeiro, o preço médio do etanol no País foi de R$ 3,89, o que representa uma queda de 2,31% em relação à semana anterior, quando o valor médio foi de R$ 3,98. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.

Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol compense financeiramente em relação ao uso da gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.

Considerando essa metodologia, na terceira semana de janeiro valeu a pena abastecer com etanol apenas em Mato Grosso, no qual o valor do etanol equivaleu a 69% do preço da gasolina.

Diesel tem redução de 0,92% na bomba na terceira semana de janeiro, com preço médio de R$ 6,487

Rio Grande do Sul foi o estado com o menor valor por litro (R$ 6,127) e Roraima registrou a maior média (R$ 8,008)

O preço médio do litro do óleo diesel comum cobrado nos postos de combustíveis caiu 0,92% na terceira semana de 2023, entre os dias 16 e 23 de janeiro, em relação à semana anterior. No período, a média cobrada no país foi de R$ 6,487 por litro. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.

Considerando as médias de preço praticadas no país, o estado que apresentou o menor preço foi o Rio Grande do Sul, com R$ 6,127. Já a maior média foi registrada em Roraima, a R$ 8,008.