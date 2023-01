MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Este é o primeiro concurso da Receita Federal desde 2014

O período de inscrições para o concurso da Receita Federal foi estendido até as 16h desta quarta-feira (25).

No total, são 699 vagas divididas em 469 postos para analistas-tributários e 230 para auditor-fiscal. Os salários variam entre as oportunidades, sendo R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, respectivamente.

Para concorrer, é necessário possuir curso superior em qualquer área do conhecimento, desde que o diploma seja de uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Os participantes poderão ser designados para trabalhar em qualquer um dos postos do órgão pelo país, a depender da disponibilidade. Atualmente, são 89 delegacias, 9 alfândegas, 43 inspetorias, 266 agências e 57 postos de atendimento.

Para se inscrever, basta acessar o site do concurso pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de inscrição varia de acordo com a área desejada, sendo R$ 115 para analista-tributário, e R$ 210 para auditor-fiscal.

O período de solicitação de isenção de taxa terminou em dezembro do ano passado. Estavam previstas gratuidade para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadoras de medula óssea para entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

De acordo com as legislação nacional, 20% das vagas são voltadas para candidatos autodeclarados negros, e 5% para PCDs (pessoas com deficiência).

A primeira etapa do concurso está marcada para o dia 19 de março. Será realizada uma prova com 140 perguntas de múltipla escolha, com o conteúdo a variar dependendo da oportunidade. Para consultar o local de prova, é possível acessar o site e encontrar na área do candidato a partir do dia 13. Todas as 27 capitais do país irão aplicar as provas.

Logo em seguida, deve ser feita a pesquisa de vida pregressa e curso de formação profissional, de caráter eliminatório. A primeira parte do curso será realizada de forma virtual, e deve seguir de forma presencial em cinco polos diferentes: Brasília (DF), Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

Segundo o edital, o prazo de homologação pode ser estendido pela Receita Federal. O concurso terá o prazo de validade de até 2 anos após a homologação final.

Em caso de dúvida, o participante pode entrar em contato com a banca do concurso pelo telefone 0800-283-4628, ou pelo e-mail concursorfv@fgv.br