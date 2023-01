MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Governo prorroga inscrições do concurso da Receita

Foi publicada, em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira (19), a prorrogação das inscrições para o concurso público da Receita Federal até o dia 25 de janeiro de 2023

São ofertadas 699 vagas, sendo 230 para o cargo de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e 469 vagas de analista-tributário da Receita Federal do Brasil (ATRFB).

As vagas são divididas entre analista-tributário, com 469 postos, e auditor-fiscal, com 230. Os salários iniciais para os contratados devem ser de R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, respectivamente.

Para se candidatar, é necessário ter um diploma de curso superior de qualquer área do conhecimento, desde que a instituição seja reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o edital, 20% das vagas são destinadas para participantes autodeclarados negros, e 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcDs).

O cronograma previsto para as seguintes etapas permanece inalterado.

O concurso será realizado em 2 etapas.

A 1ª etapa constará de:

a) Primeira Fase: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Segunda Fase: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e c) Terceira Fase: Pesquisa de Vida Pregressa, de caráter eliminatório.

A 2ª etapa constará de:

a) Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório.

Atenção



A taxa de inscrição varia de acordo com a área de atuação. Para os auditores fiscais, o valor é de R$ 210, e para analistas tributários é R$ 115. Pessoas cadastradas no CadÚnico ou doadores de medula estão isentos das taxas. Caso o valor não seja pago até o dia 20 de janeiro, a inscrição do participante será cancelada.

O pagamento da inscrição deverá ser realizado mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federal (DARF), informando o código de receita 1571-INSCRIÇÃO CONCURSO - FGV. 2022. AFRFB E ATRFB.

Recomenda-se a todos os interessados cuidados à leitura do Edital nº 1/2022 - RFB e atenção às atualizações frente aos últimos concursos da Receita Federal, em especial acerca das matérias que compõem o conteúdo programático das provas.