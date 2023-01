MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Receita Federal: concurso encerra inscrições nesta quinta-feira (19)

Acaba hoje o prazo para as inscrições do concurso da Receita Federal, às 16h pelo horário de Brasília. No total, são 699 oportunidades, com salários que podem chegar a R$ 21 mil.

As vagas são divididas entre analista-tributário, com 469 postos, e auditor-fiscal, com 230. Os salários iniciais para os contratados devem ser de R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, respectivamente.

Para se candidatar, é necessário ter um diploma de curso superior de qualquer área do conhecimento, desde que a instituição seja reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o edital, 20% das vagas são destinadas para participantes autodeclarados negros, e 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcDs).

A taxa de inscrição varia de acordo com a área de atuação. Para os auditores fiscais, o valor é de R$ 210, e para analistas tributários é R$ 115. Pessoas cadastradas no CadÚnico ou doadores de medula estão isentos das taxas. Caso o valor não seja pago até o dia 20 de janeiro, a inscrição do participante será cancelada.

As provas objetivas do concurso devem acontecer no dia 19 de março, e serão aplicadas em todas as capitais do país. Serão 140 questões de múltipla escolha que incluem áreas do conhecimento como língua portuguesa, língua inglesa, estatística e contabilidade.

Em seguida, será realizada uma pesquisa de vida pregressa e um curso de formação profissional à distância, e depois os aprovados farão uma nova prova presencial entre cinco polos: Brasília (DF), Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

