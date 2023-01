Bruno Gall De Blasi Petrobras

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enviou, nesta quinta-feira (12), ofício à Petrobras com a confirmação da indicação do senado Jean Paul Prates para exercer os cargos de Presidente e de membro do Conselho de Administração da empresa.

"O nome do indicado foi aprovado pela Casa Civil da Presidência da República, conforme dispõe o art. 22, inciso II, do Decreto nº 8.945, 27 de dezembro de 2016", diz a nota do MME.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O senador deve assumir o comando da estatal interinamente até a reunião de acionistas , prevista para fevereiro. Essa é a visão de interlocutores ligados à Prates e conselheiros da empresa.

Jean-Paul Prates passará por análise do Comitê de Elegibilidade (Celeg) e do Comitê de Pessoas (Cope). Se aprovado, ele assumirá o lugar de Caio Paes de Andrade, que deixou o posto com o fim do governo de Jair Bolsonaro (PL).