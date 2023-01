Arquivo/Agência Brasil Auxílio Gás passou a custear 100% do botijão em 2022

O Auxílio Gás deve voltar a ser pago a partir de fevereiro de 2023. O programa de benefício bimestral foi criado para custear 100% do valor médio do botijão.

A data de pagamento da parcela segue de acordo com o último dígito do número do NIS (Número de Identificação Social), e deve seguir o calendário do Bolsa Família .

Possui direito ao benefício famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. Famílias com membros que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também são contempladas pelo benefício.

Para o primeiro caso, o benefício é pago para o responsável familiar indicado no cadastro. Já no caaso do BPC, o valor é depositado em nome do titular do auxílio ou para seu responsável legal.

Confira abaixo os dias de pagamento do Auxílio Gás:

Divulgação/Governo Federal Calendário de pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás de 2023

NIS terminado em 1

Fevereiro: 13

Abril: 14

Junho: 19

Agosto: 18

Outubro: 18

Dezembro: 11

NIS terminado em 2

Fevereiro: 14

Abril: 17

Junho: 20

Agosto: 21

Outubro: 19

Dezembro: 12

NIS terminado em 3

Fevereiro: 15

Abril: 18

Junho: 21

Agosto: 22

Outubro: 20

Dezembro: 13

NIS terminado em 4

Fevereiro: 16

Abril: 19

Junho: 22

Agosto: 23

Outubro: 23

Dezembro: 14

NIS terminado em 5

Fevereiro: 17

Abril: 20

Junho: 23

Agosto: 24

Outubro: 24

Dezembro: 15

NIS terminado em 6

Fevereiro: 22

Abril: 24

Junho: 26

Agosto: 25

Outubro: 25

Dezembro: 18

NIS terminado em 7

Fevereiro: 23

Abril: 25

Junho: 27

Agosto: 28

Outubro: 26

Dezembro: 19

NIS terminado em 8

Fevereiro: 24

Abril: 26

Junho: 28

Agosto: 29

Outubro: 27

Dezembro: 20

NIS terminado em 9

Fevereiro: 27

Abril: 27

Junho: 29

Agosto: 30

Outubro: 30

Dezembro: 21

NIS terminado em 0

Fevereiro: 28

Abril: 28

Junho: 30

Agosto: 31

Outubro: 31

Dezembro: 22

Para consultar se possui direito ao benefício, basta acessar os aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem (disponível para Android e iOS). Também é possível entrar em contato com o Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal pelo número 111, ou telefonar para o canal do Ministério da Cidadania pelo número 121 em casos de dúvidas ou denúncias.

