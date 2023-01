Lorena Amaro Após anúncio de ministro da Fazenda, dólar fecha em menor alta desde agosto de 2022

O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (12) com a maior queda desde 30 de agosto de 2022.

Cotado a R$ 5,101, a moeda estrangeira registrou uma queda de 1,55% nesta tarde. A alta do dia chegou a R$ 5,189, e a mínima foi de R$ 5,069. O acúmulo total da queda do dólar deste ano, até agora, foi de 3,37%.

A coletiva de imprensa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que contou com a divulgação de um plano de reajuste de até R$ 242,7 bilhões junto a notícias sobre a diminuição da inflação americana auxiliou a queda do dólar nesta quinta-feira.

Junto às medidas sobre o reajuste, que promete um alívio sob o déficit nas contas da União, também foi anunciado um novo programa de parcelamento de dívidas chamado 'Litígio Zero', moldado sob o antigo Refis.

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a variação nula do setor de serviços de novembro em comparação a outubro animou o mercado.

Já nos Estados Unidos, a inflação que vem assombrando a economia americana registrou queda em dezembro. Segundo o índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês), a queda registrada para o mês foi de 0,1%. Até então, o número acumulava alta de 6,5%.

