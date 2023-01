Luciano Rocha Usuários do AWS da Amazon poderão rodar nos da Avalanche

Com o intuito de reconhecer os esforços de seus funcionários, a Amazon Brasil trouxe o projeto "Estrelas Amazon" para suas sedes no país. O programa reconhece entre seus associados, indicados pela própria equipe, de acordo com seu impacto na comunidade por meio de trabalhos voluntários.

Ao fim do ano, os funcionários escolhem uma Organização Sem Fins Lucrativos (ONG) para realizar uma doação. "Quem está envolvido em um projeto social está servindo, então, nós também precisamos ser cuidados, acolhidos, escutados, e vocês cuidaram de nós. Fizeram da gente, literalmente, estrelas. Eu estou muito feliz", disse Welton Ferreira, associado da Amazon que apoia a instituição Recanto Poético.

Divulgação/ Amazon Brasil Colaboradores da sede da Amazon de Cajamar, São Paulo

O projeto foi aplicado entre diversas sedes da empresa no país. Entre as ONGs escolhidas para o programa estão a Associação F4 da Vila Yara, organização que realiza campanhas de agasalhos, aulas de capoeira e outras atividades para crianças e adolescentes em Osasco, e a fundação de estímula as artes do balé clássico nas comunidades de São Paulo, a Ballet Paraisópolis.

"Nosso objetivo com esse projeto é dar voz e empoderar nossos funcionários a olharem para suas comunidades e que, estimulados pela Amazon, continuem a desenvolver um papel social relevante. Entendemos que sucesso e escala trazem grandes responsabilidades. Por isso, a proximidade, o desenvolvimento e suporte para todas as comunidades onde operamos e nossos funcionários moram, são fatores essenciais para o nosso sucesso", destacou Thomas Kampel, líder de Relações Públicas de Workplace na Amazon no Brasil.

A representante do projeto em Cajamar (SP), Priscila Liberato afirmou que o projeto representa um impacto positivo para os funcionários. "Essa doação vai ser de grande ajuda para nós, porque queremos expandir nosso projeto oferecendo cursos para as nossas crianças, para afastá-las da marginalidade", disse.

A Amazon Brasil realizou uma série de projetos sociais durante seus anos de atuação no país. Durante a Black Friday de 2021, foram entregues milhares de refeições, doações, itens de necessidade básica e presentes para ONGs próximas a seus Centros de Distribuição.

É possível conferir mais sobre o projeto no site " Estrelas Amazon ".