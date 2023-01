shutterstock Ministério de Minas e Energia cogita retomar horário de verão, mas medida está apenas em fase inicial de estudos

Empresários do turismo foram ao Ministério de Minas e Energia e ao Meio Ambiente para pedir a retomada do horário de verão ainda neste ano. Para o grupo, a medida poderá alavancar o setor, além de reduzir o consumo de energia elétrica.

Nos encontros, os empresários afirmaram que a volta do horário de verão, ao contrário do que dizia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), reduz o consumo e conscientiza a população sobre os gastos de energia. Ainda segundo o documento, o setor de serviços é fortemente beneficiado com a medida, já que poderá manter os estabelecimentos abertos por mais tempo.

Novas reuniões estão previstas para fevereiro, mas as datas ainda não foram divulgadas. Os encontros contam com a participação da Confederação Nacional do Turismo (CNTur) e da Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento e Lazer do Paraná (Feturismo).

O horário de verão chegou ao fim em 2019, após um decreto de Bolsonaro. Na época, ele justificou a falta de produtividade do trabalhador na alteração do relógio e disse que o consumo de energia se equiparava a manutenção do horário normal.

Na época, houve críticas de especialistas à mudança, mas elas foram contornadas pelo Executivo.

A equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já disse estudar a possibilidade da retomada do horário de verão. Lula chegou até a fazer um questionamento aos eleitores, sendo a maioria a favor da volta da medida.