Reprodução: ACidade ON Bolsa Família deve iniciar os pagamentos durante a próxima semana; confira

O governo federal divulgou as datas do pagamento do Bolsa Família para 2023. A parcela, que se mantém em R$ 600 por família, o benefício ddeverá ser liberado a partir da próxima semana

O Bolsa Família deve iniciar o pagamento da primeira parcela de 2023 na próxima semana, segundo o calendário divulgado pelo governo federal. Os beneficiários com o Número de Inscrição Social com final 1 irão receber R$ 600 no dia 19 de janeiro.

Antes chamado de Auxílio Brasil, é possível consultar todas as datas de pagamento e o valor do benefício pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem . No último, é possível também conferir a poupança digital digital do banco.

Também é possível sacar o valor em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Confira aqui o calendário completo de 2023 do Bolsa Família.

O pagamento das parcelas segue de acordo com o número NIS do beneficiário.Para recebebr o benefício, é preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Possuem direito ao Bolsa Família todas as famílias em situação de pobreza com uma renda mensal por pessoa de até R$ 210.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou na última semana que o pagamento adicional de R$ 150 por criança de até seis anos deve inciar em três meses . Segundo ele, a revisão sobre o sistema CadÚnico seria "essencial" para a atualização do programa. O valor foi promessa de campanha do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Auxílio-Gás não será pago este mês, já que o benefício é pago a cada dois meses. A parcela de R$ 112 deverá retomar em fevereiro. Atualmente, o valor é suficiente para cobrir 100% do valor do botijão.

Confira o calendário oficial para o Bolsa Família de janeiro:

18 de janeiro - NIS final 1;

19 de janeiro - NIS final 2;

20 de janeiro - NIS final 3;

23 de janeiro - NIS final 4

24 de janeiro - NIS final 5;

25 de janeiro - NIS final 6;

26 de janeiro - NIS final 7;

27 de janeiro - NIS final 8;

30 de janeiro - NIS final 9;

31 de janeiro - NIS final 0.

Para consultar informações sobre o benefício ou para denúncias sobre o Bolsa Família, o cidadão pode telefonar para o canal do Ministério da Cidadania pelo número 121.

Para o canal de atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, basta ligar para o número 111 para consultar informações sobre o saque e sobre o cartão.