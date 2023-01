Lorena Amaro Mercado ainda desconfia das ações do Ministério da Fazenda

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, opera em queda de 0,86% nesta sexta-feira (13) após o anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do pacote de medidas econômicas da pasta . Às 10h54, o Ibovespa operava aos 110.887 pontos.

O pacote pretende alavancar a arrecadação em mais de R$ 240 bilhões para cobrir o déficit fiscal projetado no Orçamento deste ano.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Entre as medidas estão mudanças nas regras no Conselho de Administração dos Recursos Federais (Carf) e a criação do programa Litígio Zero, para aumentar a arrecadação e reduzir os processos tributários.

A taxa de câmbio permanece estável, com leve alta de 0,09%, às 10h54. Com isso, o dólar é negociado a R$ 5,1128.

No Brasil, o mercado monitora o encontro de Haddad com economistas em São Paulo. Os investidores também reagiram positivamente ao comprometimento fiscal do novo governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma série de medidas ficais para que o governo atinja um superávit primário em 2023. O rombo bilionário divulgado pela Americanas mantém o mercado em atenção. Além disso, a reabertura da China e a desaceleração da inflação nos EUA fez com que investidores reagissem positivamente.



No exterior, os investidores ficarão à espera de dados de confiança do consumidor dos EUA e as novas falas do FED, em relação aos dados divulgados ontem. Com os números do CPI manifestando uma desaceleração nos preços do país, investidores reagiram positivamente em relação ao futuro dos juros nos EUA.

Nesta sexta-feira, após divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, os investidores reagiram positivamente ao ritmo de desaceleração da inflação e redução do ritmo do ciclo monetário do FED. Além disso, os investidores se preparam para o início de temporada de resultados do quarto trimestre das empresas americanas.



De olho na Americanas

O mercado também segue monitorando os papéis da Lojas Americanas, que tombaram mais de 80% nesta quinta, após o ex-CEO, Sérgio Rial, renunciar ao cargo por "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões.

Nesta sexta, as ações operam em alta de 9,19%, cotadas a R$ 2,97.

Com o tombo da véspera, a empresa perdeu mais de R$ 8 bilhões em valor de mercado.