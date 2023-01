Redação 1Bilhão Educação Financeira Benefício pode ser condultado pelo aplicativo

Desde o início do ano, passou a vigorar o salário mínimo de R$ 1.320, representando aumento real de 2,7% ante o valor anterior, de R$ 1.212. Com isso, o valor das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também mudam, inclusive o teto da Previdência, o valor máximo com que alguém pode se aposentar.

O limite passou de R$ 7.087,22 em 222, para R$ 7.718,69 em 2023, R$ 631,47 a mais. Para aqueles que recebem remuneração mensal de um salário mínimo e meio (R$ 1.818), a aposentadoria subiu para R$ 1.980. Veja exemplos:

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

De R$ 1.300,00 para R$ 1.415,83;

De R$ 2.000,00 para R$ 2.178,20;

De R$ 3.000,00 para R$ 3.267,30;

De R$ 4.000,00 para R$ 4.356,40;

De R$ 5.000,00 para R$ 5.445,50;

De R$ 6.000,00 para R$ 6.534,60;

De R$ 6.500,00 para R$ 7,079,15.

Aproximadamente 37 milhões de brasileiros recebem os benefícios do Instituto. O calendário deste ano já foi liberado e prevê as primeiras aposentadorias sendo pagar no dia 25 de janeiro.



A ordem de pagamentos segue o número final do benefício (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 9 -9. É preciso considerar o penúltimo algarismo (o que vem antes do dígito). Confira:

Para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.320)

Penúltimo dígito 1 - 25 de janeiro;

Penúltimo dígito 2 - 26 de janeiro;

Penúltimo dígito 3 - 27 de janeiro;

Penúltimo dígito 4 - 30 de janeiro;

Penúltimo dígito 5 - 31 de janeiro;

Penúltimo dígito 6 - 1 de fevereiro;

Penúltimo dígito 7 - 2 de fevereiro;

Penúltimo dígito 8 - 3 de fevereiro;

Penúltimo dígito 9 - 6 de fevereiro;

Penúltimo dígito 0 - 7 de fevereiro.

Recebe mais de um salário mínimo