Redação 1Bilhão Educação Financeira Beneficiários poderão consultar as datas pelo aplicativo Meu INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou o calendário anual de pagamentos de 2023 para os segurados que recebem aposentadoria e benefícios como auxílio-doença ou BPC (Benefício de Prestação Continuada). Ao todo, são 37 milhões de pessoas que recebem os valores.

A Previdência paga os benefícios de acordo com o valor, na seguinte ordem: primeiro para quem ganha o salário mínimo, na última semana do mês. Depois, o INSS passa a fazer as liberações para aqueles com renda acima de um salário mínimo, na primeira semana do mês.



Os pagamentos seguem o número final do benefício (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 9 -9. É preciso considerar o penúltimo algarismo (o que vem antes do dígito).

Confira o calendário:

A próxima rodada de depósitos ainda é referente ao mês de dezembro de 2022, que deve cair entre os dias 23 de dezembro, uma sexta-feira, e 6 de janeiro. Os depósitos para quem recebe mais que o piso serão feitos entre os dias 2 e 6 de janeiro. Haverá uma pausa no dia 30 de dezembro.

Valor

Em 2023, os benefícios serão reajustados. A legislação prevê que o aumento corrija a inflação pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que deve ser divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no dia 10 de janeiro de 2023.

Com o cartão da Previdência, o prazo para saque dos benefícios vai até o final do mês seguinte (aproximadamente 60 dias) ao da liberação do valor na conta.

Os beneficiários podem verificar os valores e as datas pelo aplicativo (Google Play e App Store) e site do Meu INSS, ou o pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Feriados

No Carnaval, que ocorrerá em fevereiro, o INSS não depositará os benefícios nos dias 20 e 21, segunda e terça de Carnaval.

Em abril, há uma interrupção nos depósitos referentes a março, no dia 7, por conta da Sexta-Feira Santa. Assim como em 1º dia maio, dia do Trabalho.

No mês de setembro, a pausa se dá no dia 7 por conta do Dia da Independência do Brasil. Finados, que ocorrerá em 2 de novembro, também não terá pagamentos liberados.

Os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2023 cairão em uma segunda-feira, datas em que não haverá pagamentos.