Divulgação Amazon já demitiu 10 mil funcionários em novembro e prevê outros cortes nos próximos dias

A Amazon anunciou na quarta-feira (4) que vai demitir cerca de 18 mil funcionários neste mês, principalmente em depósitos na Europa. Segundo a empresa, as incertezas econômicas e o fato de ter feito contratações em larga escala durante a pandemia de Covid-19 colaboraram para a decisão.

Em novembro, o grupo já tinha demitido pouco mais de 10 mil pessoas, o mais severo corte na história da empresa de tecnologia. Em nota, o CEO da Amazon, Andy Jessy, disse que a empresa trabalha para evitar efeitos negativos para os funcionários e negou ter tomado a decisão ‘levianamente’.

“Entre as reduções que efetuamos em novembro e as que compartilhamos hoje, planejamos eliminar pouco mais de 18.000 postos”, disse.

“Estamos trabalhando para apoiar os afetados e oferecer a eles pacotes que incluem indenização, seguro de saúde temporário e ajuda externa para encontrar trabalho”, completou Jassy.

A Amazon conta com pouco mais de 1 milhão de funcionários em todo o mundo, excluindo aqueles que trabalham em feriados e datas comemorativas para impulsionar as vendas. A empresa justificou as demissões pelas incertezas econômicas no cenário mundial nos próximos anos.

“A Amazon resistiu à situação econômica incerta e difícil no passado e continuaremos a fazê-lo”, concluiu o CEO da varejista.