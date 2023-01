MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante cerimônia de posse no cargo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , vem sendo criticado nas redes sociais por conta de uma confusão durante entrevista ao site Brasil 247. Ao ser perguntado sobre a Comissão de Valores Mobiliários (CVM, autarquia que regula o mercado de ações e títulos de empresas), o petista respondeu sobre o CMN (Conselho Monetário Nacional), que cuida de política monetária e de crédito. (Veja o vídeo no fim da matéria)

"Eu queria te pedir para falar sobre CVM e também mandar um recado para a imprensa econômica no Brasil", diz o jornalista do site "Brasil 247".



"CVM voltará a ser o que sempre foi, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e Banco Central", respondeu Haddad.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"Esse modelo vai voltar, teremos assento eu, a Simone Tebet (ministra do Planejamento) e o Roberto Campos Neto (presidente do Banco Central)", acrescentou Haddad. "Essa vai ser a CVM, que define a política de crédito, define meta de inflação, tudo que seu estatuto prevê", finalizou o ministro.

Essa composição, no entanto, é a do CNM, que sempre teve integrantes dos dois ministérios e um do BC. Com a unificação das pastas no ministério da Economia, durante a gestão Bolsonaro, O ex-ministro Paulo guedes assumiu a posição.

Com a volta do Ministério do Planejamento, que terá a senadora Simone Tebet como ministra, o CNM volta a ter a composição original.

Nas redes sociais, os internautas criticaram o ato falho do ministro.

"Elu é burres. Só sabe falar todes. O resto é uma desgraçe", ironizou um deles.

"O Haddad chamou o CMN de CVM. Não passa nem na prova da Ancord", criticou outro usuário do Twitter.

"Esse sim é preparado!", ironizou um terceiro.

TRAPALHADA: MINISTRO DA FAZENDA, HADDAD SE ENROLA E CONFUNDE CVM COM CMN https://t.co/3HTp9lyypD pic.twitter.com/4WNYAHUShE — Daltro Emerenciano Instagram @blogdedaltroemerenci (@BlogdeDaltro) January 5, 2023