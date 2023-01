DU ANDRADE/Ascom/Ministério da Fazenda Esther Dweck defende Estado eficiente para combater desigualdades

A nova ministra da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou, nesta segunda-feira (2), que tem como missão ampliar a capacidade do Estado de combater às desigualdades na sociedade brasileira. Durante a cerimônia de transmissão do cargo, em Brasília (DF), a ministra ressaltou que “não se faz política pública sem uma máquina estatal operando de forma correta e forte”.

Ela destacou que o ministério será um aliado na execução das atribuições das demais Pastas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para garantir o bom funcionamento das políticas públicas para todos os cidadãos. Com participação e diálogo será possível, segundo a ministra, “debater uma verdadeira reforma administrativa que signifique aumento da eficiência do Estado e não o seu desmonte”.

Dwek também prometeu uma reforma administrativa para melhorar a estrutura de carreiras e melhorar o atendimento à população. Na cerimônia de posse, Esther defendeu a rediscussão da governança das empresas estatais e anunciou a abertura de uma mesa permanente de negociação com os servidores públicos.

Uma das ações que serão incentivadas será a dos escritórios de projetos de inovação, com o objetivo de facilitar a troca de experiências exitosas adquiridas nos órgãos do Governo Federal.

Além disso, a ministra Esther Dweck afirmou que seu ministério terá o desafio de criar e fortalecer plataformas digitais de participação social e de prover soluções tecnológicas centralizadas segundo a necessidade dos órgãos públicos para uma transformação digital dos serviços prestados pelo governo federal a população.

Segundo Esther Dweck, uma das pautas mais urgentes é sobre remuneração, reestruturação e realização de concursos no serviço público. “Vamos instaurar uma mesa permanente de negociação com os servidores para debater esses pontos juntos”, afirmou.



Segundo a ministra, uma boa reforma administrativa resultará no aumento da eficiência do Estado. “Com esse objetivo, também vamos criar o escritório de projetos de inovação na gestão e parcerias com a Enap [Escola Nacional de Administração Pública] e o Ipea [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada]. É algo que já existe, mas que vamos incentivar para que facilite a troca de experiências adquiridas”, declarou Esther Dweck ao assumir o cargo.

A proposta de reforma administrativa seria elaborada pela Secretaria Extraordinária de Transformação do Estado, cujo ocupante, segundo a ministra, será anunciado na próxima semana, com o restante da equipe. Hoje, a ministra anunciou a servidora Cristina Kiomi Mori como secretária executiva da pasta e Cilair Abreu como secretário de Gestão Corporativa.

Currículo Esther Dweck

Graduada em ciências econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Esther Dweck, 45 anos, possui doutorado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006), com período-sanduíche no LEM da Scuola Sant’Anna, em Pisa, Itália. É professora associada do Instituto de Economia da UFRJ. Foi coordenadora do Grupo de Pesquisa em Economia do Setor Público do IE-UFRJ e tem experiência na área de economia, com ênfase em economia do setor Público, crescimento e desenvolvimento econômico, atuando principalmente nos seguintes temas: regime fiscal e participação do Estado, crescimento liderado pela demanda, integração micro/macro, análises de insumo-produto e modelos de simulação. Entre junho de 2011 e março de 2016, atuou no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no cargo de Chefe da Assessoria Econômica (2011-2014), e, depois, como Secretária de Orçamento Federal (2015-2016).