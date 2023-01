Reprodução Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social

O novo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellignton Dias, afirmou nesta segunda-feira (2) que o Bolsa Família e o Cadastro Único irão passar por reformas. Segundo o ministro, o objetivo é acabar com as fraudes e zerar a fila do programa social.

Durante seu discurso de posse, Dias afirmou que irá reformular o programa com a "dosagem certa", e que busca o diálogo para reconstruir o programa.

"Sim, vamos reformular, com muito diálogo, o Bolsa Família, e sei que na situação em que se encontra não será tarefa simples. Mas com diálogo e pactuação encontraremos a dosagem certa", disse. O ministro também garantiu que o benefício será pago para aqueles que se encaixam nos requisitos do Bolsa Família.

Sobre o Cadastro Único, Dias afirmou que a equipe econômica do presidente irá trabalhar junto aos estados e municípios para melhorar a eficácia do sistema. O cadastro funciona como uma base de dados de beneficiários de programas sociais do Governo Federal, e hoje conta com cerca de 90 milhões de inscritos.

"Abriremos, já neste primeiro momento, enquanto trabalhamos, a atualização do Cadastro Único para mais segurança e eficiência, integrado com municípios e estados" disse. "Vamos permitir a quem não preenche os requisitos para pedir o desligamento voluntário", afirmou o novo líder da pasta.

Mais cedo, o ministro afirmou que iria realizar um "pente-fino" nos beneficiários do Bolsa Família, porém afirmou que não havia previsão do número de afetados pela medida. Entretanto, é esperado que a revisão dos cadastros afetem aqueles que afirmam morar sozinhos.

