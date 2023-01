José Cruz/Agência Brasil - 27/12/2022 Ministro da Justiça, Flávio Dino

Flávio Dino, ministro da Justiça, disse nesta segunda-feira (2) que irá investigar "imediatamente" os postos de gasolina que aumentaram o preço da gasolina nos últimos dias por uma suposta retomada da cobrança de tributos federais sobre os combustíveis (PIS/Cofins e Cide).

Segundo o chefe da pasta, o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, será encarregado de conferir os preços de combustíveis nos postos pelo país.



"Já orientei o Wadih para verificar os aumentos irrazoáveis, imoderados, dos combustíveis que vemos hoje, uma vez que não há razão objetiva", afirmou Dino durante seu discurso de cerimônia de transmissão de cargo. Segundo ele, "não houve aumento na Petrobras e não há base empírica para que haja essa descoordenação em relação a preços".

A equipe econômica do presidente cogitou a retirada da desoneração de combustíveis no país durante sua campanha. Entretante neste domingo (1), durante sua posse, Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória que mantêm a desoneração sobre gasolina e o diesel comercial.

Tais retiradas de impostos foram realizadas durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) para diminuir de forma artificial o preço dos combustíveis, que enfrentavam uma forte alta devido ao aumento de preço do pretróleo no mercado internacional.

