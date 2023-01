Lorena Amaro Confira o calendário de pagamentos do benefício para o mês de janeiro

Foi divulgado nesta sexta-feira (30) o c alendário de pagamentos do Bolsa Família para janeiro de 2023. Os pagamentos das parcelas devem iniciar no dia 18 de janeiro, e também valem para o Auxílio Gás deste ano.

A data varia de acordo com o último dígito do cartão NIS (Número de Identificação Social).

O benefício, que até então se chama Auxílio Brasil, deve voltar a seu nome de origem para Bolsa Família, após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Estão previstas outras mudanças para o benefício em 2023 , como um acréscimo de R$ 150 por criança, porém ainda não foram anunciadas.

É possível conferir os R$ 600 disponibiliazdos pelo programa dentro do aplicativo Caixa Tem, ou pela agência da Caixa Econômica Federal . Para sacar o valor, é possível realizar o saque pelo cartão Caixa Tem ou pelo cartão social.

Para consultar informações sobre o benefício ou para denúncias sobre o Bolsa Família, o cidadão pode telefonar para o canal do Ministério da Cidadania pelo número 121.

Para o canal de atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, basta ligar para o número 111 para consultar informações sobre o saque e sobre o cartão.

Recentemente, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o governo federal deverá fazer um 'pente fino' entre os beneficiários . "Tem gente ilegalmente dentro e tem quem tem direito está fora", afirmou nesta segunda-feira (2).

Confira o calendário oficial para o Bolsa Família de janeiro

NIS final 1

Janeiro: 18

Fevereiro: 13

Março: 20

Abril: 14

Maio: 18

Junho: 19

Julho: 18

Agosto: 18

Setembro: 18

Outubro: 18

Novembro: 17

Dezembro: 11

NIS final 2

Janeiro: 19

Fevereiro: 14

Março: 21

Abril: 17

Maio: 19

Junho: 20

Julho: 19

Agosto: 21

Setembro: 19

Outubro: 19

Novembro: 20

Dezembro: 12

NIS final 3

Janeiro: 20

Fevereiro: 15

Março: 22

Abril: 18

Maio: 22

Junho: 21

Julho: 20

Agosto: 22

Setembro: 20

Outubro: 20

Novembro: 21

Dezembro: 13

NIS final 4

Janeiro: 23

Fevereiro: 16

Março: 23

Abril: 19

Maio: 23

Junho: 22

Julho: 21

Agosto: 23

Setembro: 21

Outubro: 23

Novembro: 22

Dezembro: 14

NIS final 5

Janeiro: 24

Fevereiro: 17

Março: 24

Abril: 20

Maio: 24

Junho: 23

Julho: 24

Agosto: 24

Setembro: 22

Outubro: 24

Novembro: 23

Dezembro: 15

NIS final 6

Janeiro: 25

Fevereiro: 22

Março: 27

Abril: 24

Maio: 25

Junho: 26

Julho: 25

Agosto: 25

Setembro: 25

Outubro: 25

Novembro: 24

Dezembro: 18

NIS final 7

Janeiro: 26

Fevereiro: 23

Março: 28

Abril: 25

Maio: 26

Junho: 27

Julho: 26

Agosto: 28

Setembro: 26

Outubro: 26

Novembro: 27

Dezembro: 19

NIS final 8

Janeiro: 27

Fevereiro: 24

Março: 29

Abril: 26

Maio: 29

Junho: 28

Julho: 27

Agosto: 29

Setembro: 27

Outubro: 27

Novembro: 28

Dezembro: 20

NIS final 9

Janeiro: 30

Fevereiro: 27

Março: 30

Abril: 27

Maio: 30

Junho: 29

Julho: 28

Agosto: 30

Setembro: 28

Outubro: 30

Novembro: 29

Dezembro: 21

NIS final 0