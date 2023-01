Ivonete Dainese Bolsas cai e dólar sobe nesta segunda-feira (2)

Um dia após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o dólar fehcou em alta de 1,33%. A moeda extrangeira fechou o dia cotada em R$ 5,3482. Já a bolsa de valores brasileira fecha o dia com uma queda de 3,17%, indo a 106.255 pontos.

A reação do mercado vem após Lula assinou no domingo (1) a prorrogação sobre a desoneração dos impostos federais de combustívei s.

Outras medidas como a retirada de empresas como a Petrobras e os Correiros da lista de desestatização afetaram o resultado do dia.

O resultado do dia afetou, em especial, a Petrobras: o dia fechou com uma queda de 6% nos investimentos da empresa. Uma das maiores preocupações sobre os investidores é os planos de dividendos e investimentos para os próximos anos.

Além do presidente, a desconfiaça sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também causou uma reação sobre o mercado.

Mais cedo, Haddad afirmou que medidas do governo Jair Bolsonaro podem custar entre R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões à gestão Lula. "Considerando o que nós imaginamos hoje que é irrecuperável, a não ser que haja uma suspensão das medidas pelo Judiciário", disse após tomar posse.

O resultado do dia também é afetado pelo mercado exterior. Os investidores americanos não participaram de investimentos esta segunda-feira por conta do feriado de Ano Novo.

