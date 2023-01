Redação 1Bilhão Educação Financeira IPVA aumentou em mais de 10% no estado de São Paulo

A consulta sobre os valores do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em São Paulo está disponível a partir desta segunda-feira (2) para proprietários de veículos licenciados no estado. O pagamento do tributo se inicia a partir do dia 11 de janeiro.

A partir de 2023, aqueles que quitarem os débitos à vista terão um desconto de 3% . Os motoristas que optarem por parcelar o tributo poderão dividir em até cinco vezes desde que o pagamento seja de, pelo menos, R$ 68,52. Os valores parcelados não possuem desconto.

Proprietários com carros que possuem tributos entre R$ 205,56 e R$ 274,07 podem parcelar em 3 vezes, de janeiro a março, e os motoristas com valores entre R$ 274,08 e R$ 342,50 podem parcelar em 4 vezes, de janeiro a abril.

As datas de vencimento do IPVA variam de acordo com o último número da placa do veículo. Motoristas de caminhões e tratores possuem pagamento parcelado todo dia 20 de cada mês.

Para conferir o valor do IPVA, basta acessar o portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento e selecionar a área de Consulta de Débitos. Em seguida, insira os dados do veículo como o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) e a placa do carro.

Também é possível verificar o valor do tributo baseado em informações de anos anteriores: basta utilizar o valor venal do veículo na tabela Fipe de setembro de 2022 e multiplicar pelo valor da alíquota para veículos de passeio. Os motoristas com carro zero devem trocar o valor venal pelo preço cobrado na nota fiscal.

Em São Paulo, o valor do IPVA é de 4% do preço do veículo. Este ano, o tributo ficou 10,77% mais caro em comparação à 2022.

Para consultar a confirmação do pagamento, é possível acessar o site do Detran de São Paulo, o PoupaTempo ou pelo Portal de Serviços da Senatran . Também é possível confirmar os pagamentos pelo Apps Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito – CDT.

Como pagar o IPVA?

O motorista pode se dirigir a uma agência bancária ou a um terminal de autoatendimento. Também é possível pagar o tributo pelo internet banking ou por uma casa lotérica.

Pelos sites das empresas credenciadas da Secretaria da Fazenda de São Paulo, é possível realizar o pagamento do IPVA pelo cartão de crédito, porém será cobrado uma taxa de juros pelas parcelas.

O que acontece se eu não pagar?

O valor fixado para os inadimplentes é de 0,33% por dia de atraso, mais o juros de mora. Após o prazo de 60 dias, o valor da cobrança será de 20% sobre o preço total.

O motorista também fica impedido de utilizar os créditos da Nota Fiscal Paulista, e podem impedir o licenciamento do veículo. A inadimplência poderá causar a apreensão do veículo, e serão aplicados sete pontos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Confira o Calendário do IPVA no Estado de São Paulo

Veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque

1 e 2 - prazo final em julho

3 e 4 - prazo final em agosto

5 e 6 - prazo final em setembro

7 e 8 - prazo final em outubro

9 - prazo final em novembro

0 - prazo final em dezembro

Veículos registrados como caminhão