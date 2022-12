Fabrizio Gueratto Ibovespa subiu e dólar caiu em 2022

O índice referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa, encerrou o pregão desta quinta-feira (29), o último do ano, aos 109.734 pontos. O resultado representa uma queda de 0,46% em relação a quarta-feira e de 2,45% em comparação ao final do mês de novembro. No entanto, no acumulado do ano, o índice somou alta de 4,69%.

O giro financeiro no último pregão do ano somou R$ 24,4 bilhões. Nesta sexta, em razão do feriado bancário, não haverá negociação de ações na bolsa paulista, a B3.

Diferentemente do Brasil, Wall Street caminha para uma perda em 2022, com o S&P 500 registrando até o momento declínio de 19%. No entanto, nesta sexta ainda há pregão nos Estados Unidos.

Dólar

A moeda americana teve em 2022 sua primeira baixa anual frente ao real em seis anos. Subiu nesta quinta 0,43%, fechando o último pregão do ano em R$ 5,27 na venda. No acumulado de 2022, a divisa somou queda de 5,3% - a primeira baixa anual desde 2016.

Boa parte das perdas deste ano veio no primeiro trimestre, quando o dólar caiu 14,55% frente ao real, maior tombo percentual trimestral desde o período de abril a junho de 2009 (-15,81%).