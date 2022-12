Pixabay Inflação tem previsão reduzida para este ano

O mercado financeiro reduziu a previsão da inflação e do Produto Interno Bruto (PIB) para 2022, de acordo com estimativas do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (26).



Agora, o mercado prevê que o ano será encerrado com inflação a 5,64%, contra previsão de 5,76% na última semana.

Já o PIB deve fechar 2022 com crescimento de 3,04%. Na semana passada, a previsão era de 3,05%.

Para 2023, o boletim Focus estima que a inflação ficará em 5,23% - projeção maior que a da semana passada, que foi de 5,17% -, enquanto o PIB deve ter crescimento de 0,79%, mesma estimativa da semana anterior.



Já a respeito da taxa básica de juros, a Selic, o mercado estima que ela seja reduzida a 12% em 2023. Atualmente, a taxa é de 13,75% .