Concursos públicos

Nesta segunda-feira (26), mais de 260 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o Brasil. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. No Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, os salários ultrapassam os R$ 33 mil. A seguir, confira alguns concursos abertos.