Brasileiros começarão 2023 com dívidas

43% dos adultos brasileiros vão começar 2023 com dívidas, de acordo com levantamento da empresa de pesquisa de mercado Hibou. Destes, 77% têm dívidas de mais de R$ 2 mil.



28% dos brasileiros endividados têm mais de R$ 15 mil para pagar. 22% têm dívida entre R$ 5 mil e R$ 15 mil, enquanto 27% devem entre R$ 2 mil e R$ 5 mil.

Apesar do alto número de endividados, a pesquisa também mostrou que os brasileiros planejam mudar seus comportamentos financeiros no próximo ano. Economizar aparece como uma das principais metas para 56% dos entrevistados.

Além disso, 44% dos brasileiros pretendem gastar menos em 2023, em comparação com 2022, contra 24% que pretendem manter os mesmos gastos, e 10% que planejam gastar mais.



A pesquisa também aponta que os entrevistados pretendem comprar bens duráveis ao longo dos próximos 18 meses, como imóvel ou carro (24%) e eletroeletrônicos (16%).