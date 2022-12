MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Haddad durante pronunciamento no CCBB Brasília

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (22) novos secretários para a pasta.

O anúncio foi realizado no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília. Entre os nomeados estão Marcos Barbosa Pinto, para Reformas Econômicas; Rogério Ceron, para Tesouro Nacional; Guilherme Mello, para Política Econômica; e Robinson Barreirinhas, para Receita Federal.

Marcos Barbosa é formado em direito pela Universidade de São Paulo (USP), e é mestre pela Yale, universidade americana. Fez parte da equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como consultor e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Rogério Ceron é formado e realizou seu mestrado em Economia pela Universidade de Campinas (Unicamp), é doutor em Administração Pública pela FGV-SP. Foi secretário de Finanças na cidade e pelo estado de São Paulo, além de ter atuado como subsecretário do Tesouro e chefe de Assessoria Econômica pela capital paulista.

Guilherme Mello é professor da Unicamp, e fez parte da equipe de transição do governo Lula. É formado em ciências sociais pela Universidade de São Paulo, e em ciências econômicas pela PUC-SP. É doutor em ciência econômica pela Universidade Estadual de Campinas.

Fez carreira como servidor como auditor fiscal e, durante seu período na carreira política, foi responsável pela estruturação de parcerias público-privada em São Paulo.

Robinson Barreirinhas é advogado formado pela USP, além de ter histórico na cidade de São Paulo como procurador e secretário de Negócios Jurídicos. Se especializou em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários.

Foi assessor da Secretaria Municipal de Finanças durante a gestão de Marta Suplicy e, segundo Haddad, foi assim que se conheceram. Também foi assessor especial do ministro Antonio Herman Benjamin, no Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Haddad afirmou que o nome escolhido para Relações Internacionais do Ministério da Fazenda será anunciado durante os próximos dias. O anúncio para o presidente da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil também devem vir posteriormente.

Anteriormente, o futuro ministro havia divulgado três nomes escolhidos para a pasta: Anelize de Almeida como chefe da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Bernard Appy como secretário especial para Reforma Tributária, e Gabriel Galípolo como secretário-executivo do Ministério da Fazenda.

Mais cedo, o presidente eleito Lula anunciou 16 novos nomes para diversas pastas. Entre eles, Luiz Marinho foi indicado para o Ministério do Trabalho, e Wellington Dias para o Ministério do Desenvolvimento Social.