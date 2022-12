shutterstock Vendedores devem apostar em maior agilidade e atendimento ao cliente, diz Capterra

Para se adptar às necessidades dos consumidores, as empresas de e-commerce se preparam para mudanças no mercado para o próximo ano. Segundo o Capterra, plataforma de comparação de softwares para empresas, 2023 espera um e-commerce mais imersivo a realidade virtual, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e uma jornada de compras ágil, híbrida e personalizada.

No próximo ano, o universo de compras online deve atingir US$ 171 bilhões de dólares no Brasil, de acordo com informações da Visa. O País já ocupa a primeira posição no ranking de compras online da América Latina, segundo pesquisa da CupomValido. Com a transformação nos hábitos de consumo, para se dar bem, é preciso estar conectado às constantes transformações digitais.

Em 2023, o comércio eletrônico deve contar com logística mais ágil, atendimento ao cliente por chat e novos serviços por assinatura.

A empresa identificou alguns comportamentos a partir da análise de múltiplas pesquisas realizadas no período de dezembro/21 a setembro/22 e concluiu possíveis tendências para o e-commerce no Brasil.

Abaixo estão algumas das tendências que podem ditar o comércio eletrônico no próximo ano:

Mais consumidores farão compras via mobile

Na pesquisa Mobile Commerce, conduzida pelo Capterra, 6 de cada 10 consumidores online (64%) se definiram como Mobile First. Na mesma pesquisa, os dados do Capterra apontaram que os respondentes geralmente usam mais celular do que computador para realizar compras online. Isso significa que o uso do celular continuará sendo o principal canal para a realização de compras online. E para 65% dos entrevistados, a facilidade de acesso é o principal diferencial para essa preferência.

Atendimento ao cliente por chat deve ganhar mais força

Outro estudo do Capterra, sobre Atendimento ao Cliente, revelou que 48% dos entrevistados buscariam como primeiro método de suporte e assistência o chat ao vivo com um agente. O telefone seria a escolha de 33%. Isso representa que o suporte via bate-papo está em ascensão, desbancando outros formatos mais tradicionais.

Entregas podem ficar cada vez mais rápidas

Na parte de logística, os consumidores continuarão esperando por menores prazos para suas entregas. No levantamento do Capterra, intitulado Quick Commerce, 95% dos consumidores gostariam de reduzir os prazos de entregas. E para 49% dos respondentes, a rapidez é o item mais importante, desbancando fatores como preço, para 33% dos entrevistados.

Serviços ou produtos por assinatura devem se tornar mais comuns

Outra forte tendência é o crescimento da chamada Economia da Recorrência, nomenclatura utilizada para definir os serviços com base em subscrições, como plataformas de streaming ou Clubes de Assinaturas. A pesquisa do Capterra sobre o assunto mostrou que 86% dos respondentes se mostraram dispostos a realizar uma assinatura caso uma marca que gostam passassem a oferecer produtos ou serviços dentro deste modelo.

Para Marcela Gava, Analista de Conteúdo do Capterra, "as pesquisas realizadas ao longo do ano, mostram diretrizes importantes sobre o comportamento desse novo consumidor. O objetivo é que esses dados possam inspirar os negócios e ajudar as empresas a tomarem as melhores decisões num mercado em constante mudança, seja no âmbito tecnológico ou de demandas do usuário", finaliza.

