Divulgação Gabriel Galípolo, secretário do ministério da Fazenda escolhido por Fernando Haddad

O economista Gabriel Galípolo foi confirmado nesta terça-feira (13) como o secretário-executivo do Ministério da Fazenda do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), liderado por Fernando Haddad (PT). O economista, promessa como conciliação entre o mercado e a futura gestão, terá o segundo cargo mais importante da pasta.

A informação foi confirmada pelo Portal iG pela assessoria de imprensa do futuro ministro da Fazenda. Nesta terça, Haddad se reuniu com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes e com membros do Banco Central .

Galípolo tem 39 anos, e foi presidente do Banco Fator de 2017 a 2021. É formado em ciências econômicas e fez mestrado em Economia Política pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), onde também já foi professor.

O escolhido por Haddad já trabalhou na Secretaria Estadual de Economia e Planejamento de José Serra. Gabriel também faz parte de dois conselhos da Fiesp.

Aloizo Mercadante, anunciado como presidente do BNDES por Lula nesta terça-feira (13) , possui uma relação próxima ao economista. Em 2010, Galípolo colaborou com o ex-ministro para sua campanha ao governo do estado de São Paulo.

Galípolo fez parte da equipe de campanha do presidente eleito. Já no grupo de transição, o economista fez parte dos trabalhos sobre Infraestrutura.

O futuro secretário-executivo do Ministério da Fazenda é crítico do teto de gastos, afirmando que "uma regra fiscal que funciona por excepcionalidades o tempo todo é uma regra que já não existe".

