Reprodução TV Senado Marcelo Castro propôs relatório do Orçamento

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator do Orçamento de 2023, afirmou nesta terça-feira, em seu parecer , que separou R$ 11 bilhões para conceder aumento de 9% a servidores federais do Poder Executivo.



A proposta de Castro, diferente da original enviada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), prevê o uso de dinheiro liberado pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, ainda não votada na Câmara dos Deputados, para o reajuste dos servidores.

"Nós procuramos ter o aumento real do salário mínimo e, aqui, uma luta pessoal minha, eu lutei para que o servidor do Executivo tivesse o mesmo valor do reajuste do Judiciário. O servidor público do governo federal vai ter o mesmo aumento do Poder Judiciário", afirmou Castro.

"Ele vai receber 9% a mais. Isso é um valor em torno de R$ 11 bilhões. Por isso tivemos que tirar da PEC", continuou.

Castro disse que seu relatório do Orçamento foi redigido sob o condicionante da PEC da Transição ser aprovada. Segundo ele, caso a proposta não seja aceita pela Câmara, isso será "o caos do ponto de vista orçamentário". O texto final do Orçamento também precisa ser aprovado pelo Congresso.