Trabalhadores com saldo ou com contas inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm direito ao saque de uma parcela do montante no mês do aniversário, é o chamado saque-aniversário do FGTS , que liberou o calendário de retiradas de 2023.

A Caixa manterá as datas deste ano, ou seja, liberando o montante no primeiro dia útil do mês de aniversário do correntista.

O valor é depositado de forma automática para a maioria dos cidadãos com direito ao saque. A prática começou a ser aplicada em 2019, e é um dos métodos mais comuns de saque do benefício. Vale lembrar que para aderir à modalidade é necessário informar à Caixa.

Existem diversas maneiras de adesão ao Saque-Aniversário: a inscrição pode ser feita pelo site da Caixa, pelo aplicativo do FGTS, no internet Banking da Caixa ou nas próprias agências do banco ao redor do país.

O dinheiro fica disponível na conta para saque durante três meses. Se não for retirado, volta para a conta do Fundo.

Os valores são proporcionais ao montante que o correntista tem no saldo do FGTS.

O saque-aniversário permite o resgate de 50% do total, desde que haja até R$ 500 na conta, mais 5% de adicional fixo (para quem tem acima de R$ 20 mil). Ou seja, o percentual vai caindo conforme a quantidade de dinheiro depositado na conta aumenta.

Saldo do FGTS// Percentual // Parcela adicional fixa

Até R$ 500 // 50% // –

De R$ 500,01 a R$ 1.000 // 40% // R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000 // 30% // R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000 // 20% // R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000 // 15% // R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000 // 10% // R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01 // 5% // R$ 2.900

Confira o calendário de saque-aniversário em 2023



Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2023

Nascidos em fevereiro: de 1º de fevereiro a 28 de abril de 2023

Nascidos em março: de 1º de março a 31 de maio de 2023

Nascidos em abril: de 3 de abril a 30 de junho de 2023

Nascidos em maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2023

Nascidos em junho: de 1º de junho a 31 de agosto de 2023

Nascidos em julho: de 3 de julho a 29 de setembro de 2023

Nascidos em agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2023

Nascidos em setembro: de 1º setembro a 30 de novembro de 2023

Nascidos em outubro: de 2 de outubro a 29 de dezembro de 2023

Nascidos em novembro: de 1º de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024

Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024

Quem adere ao saque-aniversário não tem mais o direito de sacar o saldo integral de sua conta do FGTS ao ser demitido, ainda que sem justa causa. Sendo assim, caso seja dispensado, só recebe a multa rescisória de 40% em cima do valor depositado pelo empregador.