Divulgação Auxílio Brasil

Os beneficiários do Auxílio Brasil com Número de Identificação Social (NIS) com final 2 recebem a parcela de dezembro nesta terça-feira (13).

Segundo o ministério da Cidadania, 21,6 milhões de famílias serão beneficiadas neste mês, com benefício médio de R$ 607,14.

Também hoje, a Caixa paga o vale-gás de R$ 112 paga o mesmo grupo. Para este benefício, o pagamento atinge 5,95 milhões de famílias.

Os beneficiários podem consultar datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem - no segundo, também é possível acompanhar contas poupança digitais do banco.

O depósito dos R$ 600 do Auxílio Brasil é realizado de acordo com o número final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário.

Esta é a última rodada de pagamentos do Auxílio Brasil. Em janeiro, o benefício volta a ser chamado de Bolsa Família. O governo eleito corre para aprovar a PEC de Transição, que garante o programa no patamar de R$ 600, já que o atual governo enviou o Orçamento do ano que vem com o programa no valor de R$ 400.

Veja o calendário de pagamentos: