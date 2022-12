Redação 1Bilhão Educação Financeira Setor de automóveis registrou o maior aumento no mês de novembro, aponta pesquisa

Segundo a pesqusia divulgada pelo Serasa Experian, as vendas do comércio físico brasileiro cresceram 2,2% em novembro feita a comparação com outubro, que tinha marcado baixa de 0,6%. Esse é o maior aumento desde junho deste ano, quando o índice registrou alta de 2,4%.

O segmento de Veículos, Motos e Peças teve destaque impulsionando o índice com expansão de 6,6%. Em contrapartida, o setor de Materiais de Construção teve a baixa mais expressiva, de 3,4%.

Móveis e eletrodomésticos foram o segundo maior aumento, segundo a pesquisa. Nos meses estudados, o setor passou de um crescimento mensal de 0,6% para 2,0%. O segmento de combustíveis e lubrificantes também passou por um crescimento, aumento sua expansão de 1,0% ao mês para 1,6%.

O setor de alimentos e supermercados passou por um pequeno aumento no último mês. Entre outubro e novembro, o nicho passou de -0,5% para 0,1%.

De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, a alta deste índice foi puxada especialmente pelo desempenho do setor de Veículos, Motos e Peças, pois conforme apontado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, novembro foi o segundo melhor mês de 2022 em termos de vendas de veículos novos, revertendo uma sequência de dois meses consecutivos de quedas.

"Ainda assim, os outros segmentos do varejo apresentaram resultados mistos, refletindo o cenário econômico ainda bastante desafiador para os comerciantes do país", finaliza o economista.

Variação anual

A comparação entre novembro deste ano e o mesmo mês de 2021 mostrou um aumento de 4,4% nas vendas do comércio físico do país. Também nesse recorte o setor de Veículos, Motos e Peças teve destaque, com alta de 9,9%. Em sequência está o segmento de Combustíveis e Lubrificantes (7,8%). Apenas os empreendimentos da área de Materiais de Construção marcaram baixa, essa de 1,5%.

