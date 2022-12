Marcelo Camargo/ Agência Brasil Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou um representante para sondar a possibilidade de manutenção do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em mais um mandato. A informação é da coluna Painel S.A., da Folha de São Paulo.

Campos Neto se sentiu honrado, mas afirmou que foi convidado pelo ministro Paulo Guedes, por quem tem grande apreço e consideração. Mesmo assim, prometeu analisar a possibilidade.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O atual presidente da autoridade monetária afirmou publicamente em agosto que não quer ser reconduzido ao cargo quando terminar o seu mandato, em 2024.

Quando o Congresso aprovou a autonomia do BC, incluiu a possibilidade de reeleição a cada quatro anos, o que Campos Neto diz ter sido contrário. Segundo ele, a possibilidade de recondução não seria saudável porque expõe o órgão à vontade política do Executivo.

Lula tenta equilibrar a balança de apoio do mercado financeiro, já que o nome de Fernando Haddad para o comando da Fazenda não agrada. Com isso, o petista quer manter nomes de simpatia do mercado em outras áreas, como o BC, por exemplo.

Lula disse em setembro que o atual presidente do BC é uma pessoa "razoável" e um economista "competente".

“Vamos conversar com o presidente do Banco Central, que certamente é uma pessoa razoável para conversar, economista competente. Vamos conversar. Mas a mim não causa nenhum problema [BC] ser independente ou não”, disse.