O ex-presidente e candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , disse nesta terça-feira (27) que não vê problemas na autonomia do Banco Central (BC), aprovada em fevereiro deste ano pelo Congresso Nacional.

Lula disse ainda que o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, é uma pessoa "razoável" e um economista "competente".

“Vamos conversar com o presidente do Banco Central, que certamente é uma pessoa razoável para conversar, economista competente. Vamos conversar. Mas a mim não causa nenhum problema [BC] ser independente ou não”, disse.

O petista defendeu ainda que a instituição tenha mais mecanismos, além da taxa de juros, para conter a inflação.

“Porque o Banco Central tem como finalidade fazer com que a inflação seja controlada. E o único mecanismo que ele tem é aumentar a taxa de juros. É preciso criar outro mecanismo. O Banco Central precisa assumir outra responsabilidade”, disse em entrevista ao Jornal do SBT.

Lula também sugeriu que o BC faça prognósticos com metas para crescimento econômico e emprego, e não só da inflação.

O ex-presidente relembrou que na sua gestão o BC também não sofreu interferências do Planalto. Enquanto mandatário, Lula escalou Henrique Meirelles para o comando da instituição.

“Quando eu me elegi, o Meirelles já era independente. Eu não me metia na política do Meirelles, ele fazia o que tinha que fazer”, disse.

Campos Neto prometeu deixar o cargo em 2024, mesmo tendo possibilidade de reeleição.