O Dia Agências do INSS não devem funcionar durante o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022

O atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irá funcionar de forma diferente durante os jogos da seleção do Brasil na Copa do Mundo nesta sexta-feira (9). Segundo nota divulgada pelo Governo Federal, as agências não irão abrir, e os canais de atendimento terão horários diferenciados durante a partida.

O atendimento humano da Central 135 deverá ser suspenso 30 minutos antes da partida, e irá retomar as atividades 30 minutos após o resultado do jogo.

A partir das 11h30, o atendimento eletrônico estará disponível para consultar informações sobre agendamentos ou futuros pagamentos.

As ligações para o canal, de um telefone fixo, são gratuitas. Para chamadas realizadas pelo celular, o segurado paga o preço de uma ligação local.

Durante a partida, os beneficiários também poderão utilizar o aplicativo ou site do Meu INSS. Dentro do app, é possível emitir extratos, pedir benefícios, agendar atendimento nas agências presenciais e cumprir exigências sobre o serviço.

O aplicativo também disponibiliza o atendimento da assistente virtual Helô, que pode esclarecer outras dúvidas sobre os serviços e benefícios do INSS.

Nesta quinta-feira (8), foi divulgado o calendário anual para 2023 sobre o pagamento dos beneficiários que recebem valores como o auxílio-doença ou o BPC (Benefício de Prestação Continuada). Para consultar, basta conferir o penúltimo algarismo do número final do benefício (NB).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG