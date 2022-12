Antonio Scarpinetti/Unicamp Unicamp

O concurso da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está com inscrições abertas para mais de 43 vagas para profissionais de níveis médio e superior de ensino e salários que vão de R$ 4.026,36 a R$ 7.971,85.

Este é o segundo certame aberto pela instituição em menos de um mês. Em 4 de novembro, a universidade abriu concurso para preencher 52 vagas para cargos de para níveis médio, técnico e superior, com salários de R$ 4.026,36 para ensino médio/técnico e R$ 7.592,23 para formação superior.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Veja as profissões buscadas:

Exigência de ensino médio e, em alguns casos, formação técnica:

eletricista de instalações (1 vaga);

técnico mecânico (2);

técnico de laboratório — patologia clínica (2);

técnico em segurança do trabalho (1);

técnico em operação de equipamentos de produção — televisão e vídeo (1);

eletrotécnico (4);

técnico de recursos audiovisuais (2).

Exigência de nível superior:

tradutor intérprete (1);

físico médico (1);

nutricionista (1);

músico — viola (1);

músico — violino (1);

médico cardiologista (1);

médico psiquiatra (1);

médico radioterapeuta (1);

médico nefrologista (1);

médico neurologista (1);

médico pediatra (2);

médico hemoterapeuta (1);

médico intensivista (1);

médico nuclear (1);

médico infectologista (1);

médico anestesiologista (1);

médico cirurgião torácico (1);

médico de saúde da família (1);

enfermeiro do trabalho (1);

engenheiro mecânico (1);

engenheiro de segurança do trabalho (1);

engenheiro eletrônico (1);

profissional de pesquisa — ciências sociais e humanas (1);

profissional de pesquisa (1);

cirurgião dentista clínico geral (1);

biólogo (2);

biologista (2).

As inscrições seguem abertas até o dia 19 de janeiro de 2023. Para se cadastrar, basta acessar o site www.vunesp.com.br . As taxas de inscrição variam de acordo com a vaga buscada: R$ 125 para vagas de nível médio R$ 186 para vagas de ensino superior.

A banca organizadora do certame é a Fundação Vunesp, que atende a dúvidas no telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8h às 18h.

As provas estão previstas para ocorrer no dia 12 de março de 2023. Vale lembrar que algumas carreiras contam também com prova prática.