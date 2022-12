Lorena Amaro Paulo Guedes

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , espera poder contar com o ministro da Economia, Paulo Guedes , na Secretaria de Fazenda do estado, mas o "Posto Ipiranga" estaria relutante à ideia. A informação é do jornal O GLOBO.



O ministro da Economia já teria sido comunicado pelo próprio Tarcísio, mas disse que irá esperar até 31 de dezembro pra definir o que fará após deixar a pasta.

O governador eleito escalou Guilherme Afif Domingos, coordenador da transição, para convencer Guedes. Afif foi assessor especial da Economia, sendo amigo próximo de Guedes.

Mesmo assim, segundo o jornal, "ainda é pouco provável" que Guedes tope o desafio. O ministro tem dito a interlocutores que pode deixar o país após a posse de Lula.

Transição

Tarcísio já anunciou outros nomes para o próximo governo. Para a supersecretaria que engloba Infraestrutura, Meio Ambiente, Logística e Transportes, escalou Natalia Resende, que trabalhou no Ministério da Infraestrutura como consultora jurídica.

Na Segurança Pública está o nome mais polêmico, o do deputado federal Capitão Derrite (PL-SP), ex-comandante da Rota e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que adota tom golpista nas redes sociais e já defendeu que policial bom tem que ter pelo menos 3 homicídios no currículo.